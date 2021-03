Desde la ANFP sacan la voz por polémica vacunación en Antofagasta: "Si la gestión fue adecuada no nos oponemos"

Eso sí, la comisión médica del fútbol chileno aseguró que lo realizado por los 'pumas' "no se condice con una política de la ANFP o la Comisión Médica de la ANFP, propiamente tal".

30.03.2021

Deportes Antofagasta está en el centro de la polémica después que en las últimas horas se diera a conocer que el cuadro "puma" sometió al plantel a una vacunación contra el coronavirus cuando todavía no le correspondía por edad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Médica de la ANFP, César Kalazich, salió al paso y sostuvo que desde el organismo no se oponen a ello si es que fue realizado a través de las gestiones adecuadas.

"La comisión médica de la ANFP no ha hecho gestiones específicas para conseguir la vacunación a futbolistas, porque tenemos entendido que no existe una política en este minuto de vacunación a deportistas. Con respecto a Antofagasta, ellos realizaron una gestión individual con su servicio de salud regional y si la gestión fue adecuada y hecha por los canales habituales, no nos oponemos", reconoció el galeno.

"Creemos que lo hicieron por el bien de su club. Sin embargo, no se condice con una política de la ANFP o la Comisión Médica de la ANFP, propiamente tal", añadió.

En tanto, desde la Seremi de Salud de Antofagasta expresaron que "si bien el desarrollo del fútbol profesional está autorizado para realizarse bajo condiciones sanitarias y preventivas controladas, éste sigue siendo un deporte de alto contacto que además se practica sin mascarilla".

"Por esas consideraciones, y porque el plantel de Club Deportes Antofagasta debe viajar constantemente a otras regiones y eventualmente deberá hacerlo fuera del país debido a que participa en Copa Sudamericana, es que se accedió a la solicitud del club y se autorizó su vacunación contra el Covid-19", agregaron.