ANFP dio a conocer llaves y programación de la segunda fase de Copa Chile

Agencia Uno

08.05.2019

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer en la presente jornada las llaves y la programación de la segunda fase de la Copa Chile 2019, etapa en la que se suman los equipos de Primera División.

El actual campeón de la competición, Palestino, hará su estreno enfrentando a Santiago Morning, elenco de la Primera B.

Mientras Colo Colo debutará en el certamen ante Deportes Puerto Montt, Universidad de Chile hará lo propio ante Rangers.

Por su parte, el vigente campeón del fútbol chileno, Universidad Católica, se enfrentará en esta segunda fase a Deportes La Serena.

Las llaves de ida se disputarán entre el 7 y 9 de junio, mientras que las revanchas se jugarán entre el 11 y 13 del mismo mes.

Partidos de ida:

Viernes 7 de junio:

Barnechea vs. Antofagasta | 20:00 | Estadio Municipal de Lo Barnechea

Sábado 8 de junio:

Trasandino vs. Everton | 15:00 | Estadio Municipal de Los Andes.

Rangers vs. Universidad de Chile | 15:00 | Estadio Fiscal de Talca.

Magallanes vs. Unión La Calera | 15:30 | Estadio Municipal de San Bernardo.

Santiago Morning vs. Palestino | 15:30 | Estadio Municipal de La Pintana.

Deportes Melipilla vs. Unión Española | 15:30 | Estadio Roberto Bravo Santibáñez.

Wanderers vs. Audax Italiano | 17:30 | Estadio Elías Figueroa.

Deportes Vallenar vs. Cobresal | 18:00 | Estadio Nelson Rojas.

Deportes Santa Cruz vs. O'Higgins | 18:00 | Estadio Joaquín Muñoz García

Deportes La Serena vs. Universidad Católica | 20:00 | Estadio La Portada.

Domingo 9 de junio:

Unión San Felipe vs. Coquimbo Unido | 15:00 | Estadio Municipal de San Felipe.

Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo | 15:00 | Estadio Bicentenario Chinquihue.

Deportes Valdivia vs. U. de Concepción | 15:30 | Estadio Parque Municipal.

Deportes Temuco vs. Huachipato | 16:00 | Estadio Germán Becker.

Ñublense vs. Curicó Unido | 17:30 | Estadio Nelson Oyarzún.

Partidos de vuelta:

Martes 11 de junio:

Audax Italiano vs. Wanderers | 18:00 | Bicentenario La Florida.

Unión Española vs. Deportes Melipilla | 19:30 | Estadio Santa Laura.

Universidad Católica vs. Deportes La Serena | 20:30 horas | San Carlos de Apoquindo.

Miércoles 12 de junio:

Cobresal vs. Deportes Vallenar | 15:30 | Estadio El Cobre.

Palestino vs. Santiago Morning | 15:30 | Estadio Municipal de La Cisterna.

O'Higgins vs. Deportes Santa Cruz | 18:00 | El Teniente.

U. de Concepción vs. Deportes Valdivia | 19:00 | Ester Roa Rebolledo.

Everton vs. Trasandino | 20:00 | Estadio Sausalito

U. de Chile vs. Rangers | 20:30 | Estadio Nacional

Jueves 13 de junio:

Unión La Calera vs. Magallanes | 17:30 | Nicolás Chahuán.

Antofagasta vs. Barnechea | 17:30 | Calvo y Bascuñán.

Huachipato vs. Deportes Temuco | 19:00 | Estadio CAP.

Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe | 19:30 | Francisco Sánchez Rumoroso.

Curicó Unido vs. Ñublense | 19:30 | Estadio La Granja

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt | 20:00 | Estadio Monumental.

* La llave entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica aún no tiene programación para ninguno de los dos partidos.