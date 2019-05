ANFP emite comunicado tras paro del SIFUP: "Los partidos se mantienen inalterables"

24Horas.cl TVN

30.05.2019

Minutos después de que el SIFUP anunciara un paro indefinido en el torneo chileno, debido a la negativa de la ANFP de incorporar a Naval de Talcahuano en el torneo de Segunda División 2019, el ente rector del fútbol nacional reaccionó a través de un comunicado.

En la carta, publicada en el sitio oficial de la ANFP, establece que "la programación del fin de semana de los partidos pendientes de Primera División y las jornadas de Primera B, Segunda División y Copa Chile, se mantienen inalterables".

Además la ANFP sostiene que "si los tribunales de justicia ordenaran la no desafiliación de Naval S.A.D.P. de la ANFP, el club debe cumplir con cada uno de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios que han cumplido todos los Clubes".

"Por el contrario, el supuesto presidente del club, Fernando Rojas, envió una comunicación expresa a la ANFP el día 16 de mayo en donde indicó que no cumplirían con esos requisitos", concluyen.

COMUNICADO DE LA ANFP

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional aclara:



1.- La ANFP informa que la programación del fin de semana de los partidos pendientes de Primera División y las jornadas de Primera B, Segunda División y Copa Chile, se mantienen inalterables.



2.- La resolución precautoria que ha obtenido Naval S.A.D.P. consiste en “no desafiliar al Club de Deportes Naval S.A.D.P. de la Corporación de la que forma parte”. Naval S.A.D.P. no forma parte de la ANFP desde diciembre 2017, oportunidad en la que descendió de la ultima división profesional, mantuvo una deuda cercana a los 150 millones de pesos con la ANFP y dejó con sueldos impagos a jugadores y trabajadores. Al no ser parte de la ANFP desde 2017, esta Corporación estima no corresponde cumplir dicha medida.



3.- Sin perjuicio de ello, la ANFP ha hecho dos peticiones ante la I. Corte de Apelaciones de San Miguel para que señale si es la ANFP quien debe cumplir la resolución en cuestión, sin obtener resultado favorable. Asimismo, ha sido la ANFP quien ha solicitado en los tribunales el curso progresivo de la acción presentada por Naval con la finalidad de tener certeza jurídica.



4.- Si los tribunales de justicia ordenaran la no desafiliación de Naval S.A.D.P. de la ANFP, el club debe cumplir con cada uno de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios que han cumplido todos los Clubes que participan en los torneos que esta Corporación organiza. Esto es: pago de garantía, tener licencia de clubes profesionales según los estándares CONMEBOL y FIFA, y ser admitidos por el Consejo de Presidentes con los quórum estatutarios requeridos y, a su vez, una modificación de las bases del torneo. De esta manera, se garantiza el normal funcionamiento de las competencias.



5.- Es completamente falso que Naval S.A.D.P. haya intentado ingresar a la ANFP la garantía de pago de tres meses de su planilla con los documentos formales que los reglamentos establecen. Asimismo, es completamente falso que Naval haya manifestado intención de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios detalladamente indicados. Por el contrario, el supuesto presidente del club, Fernando Rojas, envió una comunicación expresa a la ANFP el día 16 de mayo en donde indicó que no cumplirían con esos requisitos.