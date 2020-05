Ángel Carreño apunta contra Jaime Valdés: "Me dolió que me diera la espalda"

24horas tvn

Ángel Carreño, en diálogo con La Cuarta, entregó otro detalle de lo que le pasó antes de quedar prácticamente sin un peso luego de haber quebrado en el negocio que inició de una fábrica de bebidas.

El ex volante de Colo Colo y Universidad Católica, apuntó contra Jaime Valdés sosteniendo que "Pajarito" le dio la espalda cuando lo necesitó.

¿Qué pasó? "Cuento corto, cuando todo se fue a la mierda logré salvar algunas máquinas que hacían la bebida, y como no tenía cómo producirlas me acerqué a su fábrica para que me dieran una mano. Era lo único que tenía y se las entregué", detalló.

"El negocio no resultó otra vez y cuando le pedí las máquinas de vuelta no quiso entregarlas. Fue ahí cuando perdí mi departamento", agregó.

Consultado sobre si conversó con Valdés, Carreño explica que se reunió con "Pajarito" en el Estadio Monumental cuando todavía jugaba por Colo Colo, sin embargo "poco me pescó", explicó.

"Él lo conversó con sus socios y prefirió hacerle caso a ellos, me dolió que me diera la espalda, pero lo entiendo. Pudo hacer más por mí, pero filo, igual le tengo cariño", sostuvo.