Ángel Carreño desclasificó episodio que pudo cambiar el destino de Arturo Vidal: "Lo echaron tres veces de Colo Colo"

El "Gitano" se refirió a su ex compañero en Colo Colo y aseguró que "el Vidal de antes no es el 0.001 por ciento de lo que es ahora".

05.05.2020

Ángel Carreño impactó a todos luego de confesar en diálogo con Las Últimas Noticias que perdió todo sus ahorros y patrimonio tras realizar malas inversiones, y que hoy "estoy técnicamente como indigente en la escala social".

Pero el jugador, que militó en equipos como Palestino, Colo Colo, Universidad Católica, Deportes La Serena, entre otros, no sólo se ha referido a su situación personal, sino también comentó cómo ve a Arturo Vidal, a quien aprovechó de enviarle un consejo sobre su patrimonio.

"Tiene que cuidar más su patrimonio. Me veo algo reflejado, pero él tiene otra filosofía de vida y quizás por eso no me llama tanto la atención”, dijo Carreño a Red Gol.

El "Gitano", como era conocido, compartió vestuario con Vidal en Colo Colo entre 2004 y 2005 cuando el volante del Barcelona era juvenil y entrenaba con el primer equipo. En ese contexto, desclasificó una serie de episodios ligados a su conducta que pudieron cambiar radicalmente la carrera del "Rey".

"Lo pasó difícil, lo echaron tres veces de Colo Colo. El Vidal de antes no es el 0.001 por ciento de lo que es ahora”, dijo.