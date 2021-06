Ángelo Henríquez: "Esta derrota nos golpea fuerte"

Agencia Aton

Una dura derrota tuvo esta noche Universidad de Chile por 1-2 ante Audax Italiano, en un partido clave para que los azules volvieran a sumar después de la caída ante Everton la semana pasada y sumarse a los primeros puestos de la tabla.



Los dirigidos por Rafael Dudamel, salvo por muy pocos pasajes en el encuentro, no lograron imponerse en el juego ante una escuadra audina que aprovechó la rapidez de sus punteros para generar peligro y dar vuelta un marcador adverso.



El delantero Ángelo Henríquez mostró su desazón por el resultado y aseveró que terminaron "con una sensación triste, perder un partido que era importantísimo para meternos en la parte alta del torneo y la verdad es que la sensación no es buena".



"Hay que trabajar muchas cosas, no tuvimos la calma en momentos que teníamos que mantenerla y nada que hacer. Hay que seguir trabajando y mantener las cosas buenas que hacemos", agregó el ariete ante las cámaras de TNT Sports.



Respecto de los aspectos a mejorar, el "Arquitecto" señaló que los azules deben "tener un poco más de sorpresa en el ataque, más movilidad, también mantener la pelota cuando el partido está tenso, cuando está muy de ataque a defensa. Eso es lo principal, que nos faltó bastante en este partido".



Finalmente, el atacante dijo que pese a la caída ante los viñamarinos el domingo pasado "se venía trabajando bien, pero esta derrota nos golpea fuerte también. Debemos tratar de levantar la cabeza no más, pensar en positivo y salir al próximo partido con mucha mejor actitud".



En la siguiente fecha, los universitarios enfrentarán a Palestino en calidad de visita a las 15:30 horas del sábado, buscando un triunfo que les de tranquilidad antes del parón por Copa América.