Ángelo Henríquez y el arbitraje de Eduardo Gamboa: “Siento que a nosotros nos perjudicó más”

El delantero de Universidad de Chile, que se fue expulsado, aseguró que el juez del Superclásico no tuvo una buena actuación y que tiene que mejorar.

24Horas.cl Tvn

18.05.2019

Ángelo Henríquez fue expulsado en el Superclásico 185 del fútbol chileno por un golpe de puño en el estomago a Juan Manuel Insaurralde a los 76 minutos, luego de una falta del defensor de Colo Colo.

A pesar de estar correcta la tarjeta roja, el delantero de Universidad de Chile aseguró que el árbitro Eduardo Gamboa no tuvo un buen cometido en general. “Siento que a nosotros nos perjudicó más. Tiene que mejorar, ser más imparcial. Pero de eso no depende el resultado, eso fue por nosotros”, indicó tras el encuentro.

Además, Henríquez señaló que su reacción ante la falta de Insaurralde no estuvo bien, pero sostuvo que el “Chaco” también merecía una sanción. “En el momento de la reacción, obviamente no fue correcto de mi parte. Pero siento que el otro jugador merecía algo más, una amarilla. El árbitro estuvo mal. No voy a negar mi error”, agregó.

Respecto al desempeño del equipo, el ex Manchester United comentó que jugaron un buen partido, aunque reconoció que bajaron el nivel en el segundo tiempo. “Siento que estamos jugando bien, que nos creamos buenas ocasiones de gol, pero nos estamos regalando en el segundo tiempo. Es cosa de mantener la concentración, más que otra cosa”, cerró.