Ángelo Henríquez y las filtraciones de su contrato con la U: "Espero más respeto de la gente del club"

20.07.2019

Ángelo Henríquez no pasa por su mejor momento en la Universidad de Chile. El delantero no es muy tomado en cuenta por el entrenador Alfredo Arias y se ha visto obligado a estar relegado a la banca.

A pesar de eso, el jugador de 25 años aseguró que está trabajando duro para cambiar su presente y convertirse en el referente del área que necesita el técnico uruguayo.

“No soy el último delantero, voy a seguir dando lo mejor de mí y espero que algún día pueda probarle a él (Arias) que tengo lo que se necesita y que crea en mí lo suficiente para hacerme jugar”, expresó a El Mercurio.

Por otro lado, Henríquez confirmó que pudo haber partido del Centro Deportivo Azul tras recibir propuestas del extranjero, pero el plan deportivo de los estudiantiles hizo que se quedara en el club.

“Fueron de Emelec y Nacional. Eran a préstamo. Económicamente eran interesantes, pero deportivamente preferí el proyecto de la U”, sostuvo.

A pesar de tener las ganas de seguir en los universitarios y dar vuelta su situación, el ex Manchester United se molestó con la filtración de un pedido que hizo en su contrato, el cual consta de dos pasajes al año para que su novia lo visite.

“Me siento dolido porque se comenta sobre mi familia. No encuentro profesional cualquier tipo de filtraciones, espero más respeto de la gente del club, como yo siempre me he comportado”, indicó.

Finalmente, Henríquez se refirió a su meteórica carrera, en la que partió con 17 años a los “Diablos Rojos” y tuvo un largo recorrido por el fútbol europeo, donde consiguió jugar más de 100 partidos.

“Siento que he aprendido mucho en mi carrera y que puedo usarlo para mejorar. Creo que todo trabajo duro y dedicación da frutos y así será el mío. Soy más de demostrar con resultados que hablando, y espero que sea así”, cerró.