Aníbal Mosa: "Algunos de nuestros jugadores han sufrido amenazas"

29.11.2019

El estallido social que se produjo en el país hace ya más de un mes ha provocado la modificación de un sinnúmero de actividades, entre ellas el fútbol, que en las últimas semanas ha luchado por volver a la normalidad, pero sin éxito. De hecho, la finalización del torneo nacional es inminente. En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se ha mostrado a favor de dar por terminada la competición, realizó una alarmante revelación: "Algunos de nuestros jugadores han sufrido amenazas".

En esa misma línea, el mandamás de Colo Colo llamó a la "cordura" a aquellos equipos que se han mostrado en contra de suspender la actividad: "Esperamos que prime la cordura y los equipos que no han querido terminar, terminen la temporada 2019. Estamos todos estresados. Lo mejor es terminar y organizarnos para 2020. Hay varios equipos que disputarán torneos internacionales y necesitan dos o tres semanas de vacaciones, pretemporada y amistosos para llegar bien parados. Ojalá se entienda eso", dijo en entrevista con El Mercurio.

"Los jugadores no se sientes seguros y seguir estresándonos nos hará mal a todos. Hay que definir el cierre de torneo y ver qué queremos en 2020", agregó.

Respecto a las amenazas, Mosa aclaró que no han ido dirigidas hacia él pero sí a algunos jugadores del plantel: "A mí no, pero algunos de nuestros jugadores han sufrido amenazas. Es un tema muy delicado, porque está la familia involucrada. No sé si vienen de la barra, de personas naturales, pero las amenazas han existido... Siempre hemos condenado los actos de violencia y aplicamos todos el rigor de la ley. No la amparamos y no es el camino para el entendimiento. A través de la violencia se cerrarán todas las puertas", concluyó.

