Aníbal Mosa anuncia que ningún trabajador de Colo Colo ganará menos de 450 mil pesos

29.10.2019

Mientras continúa la incertidumbre respecto a cuándo se reanudará el torneo nacional, el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sorprendió con un anuncio en medio de las manifestaciones que se realizan en el país.

¿Qué dijo? Que a partir de este mes, ningún trabajador de Colo Colo ganará menos de 450 mil pesos.

En la misma instancia, Mosa hizo un llamado a los fanáticos albos "a no ensuciar la camiseta y a no utilizar el club para hacer desmanes. No somos bandidos. Más allá que se crean colocolinos, pero con eso no se va a lograr nada

En lo futbolístico, Colo Colo recibió buenas noticias ya que Jorge Valdivia habría superado su lesión muscular sufrida en septiembre pasado, por lo que se podrá reintegrar a los entrenamientos.

Según informó CDF, el “Mago” dejó atrás la rotura de cicatriz bíceps femoral en el isquiotibial izquierdo, y ya puede sumarse a los trabajos en cancha junto al resto del plantel.



Cabe recordar que Valdivia no juega por el Cacique desde el 11 de agosto pasado, luego de que fuese expulsado en la caída ante O'Higgins en Rancagua.

