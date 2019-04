Aníbal Mosa vuelve a la presidencia de Blanco y Negro

En tanto, el ex timonel de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, asumirá como vicepresidente ejecutivo de la concesionaria.

24Horas.cl Tvn

29.04.2019

Tras un año desde que dejó la testera de Blanco y Negro, la concesionaria que manera los destinos de Colo Colo, el empresario Aníbal Mosa fue ratificado nuevamente como presidente de la firma.

En tanto, el ex timonel de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, asumirá como vicepresidente ejecutivo. En una conferencia de prensa conjunta que ambos ofrecieron en el estadio Monumental, recalcó que "después de no ser electo en la ANFP, el proyecto me pareció mucho más grande, ambicioso y lleno de expectativas".

El ex presidente de la ANFP ingresa como representante del bloque encabezado por el empresario Aníbal Mosa además de Pablo Morales.

En tanto, el grupo de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle, quien dejó la presidencia de ByN este lunes, quedó compuesto por:Alfredo Stöhwing, Diego González, Ángel Maulén y Carlos Cortés.

A ellos se suman el presidente del Club Social y Deportivo (CSyD) Colo Colo, Edmundo Valladares, y Daniel Morón, como representantes de la corporación.