Aníbal Mosa y continuidad de Esteban Paredes: "Lo quiere el cuerpo técnico y la institución"

Agencia Uno

03.12.2019

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la posibilidad de renovación de dos de los jugadores más experimentados y más queridos del plantel de Colo Colo: el delantero Esteban Paredes y el mediocampista Jorge Valdivia.

Paredes viene hace un par de meses de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol chileno, con 217 goles. Con el récord conseguido, la idea del retiro del ‘7’ del ‘Cacique’ comenzó a tomar fuerza.

No obstante, el mandamás de la concesionaria alba aclaró que Paredes desea seguir jugando en el elenco popular, que el 2020 jugará la Copa Libertadores.

“Lo quiere el cuerpo técnico y la institución, Marcelo Espina ya tuvo una conversación con Esteban y él manifestó su disposición para seguir jugando. Si él se siente en condiciones, no tenemos más que apoyarlo”, expresó Mosa.

Consultado, además, por el futuro del ‘Mago’, el empresario puertomontino señaló que “lo de Jorge va a pasar por una comisión de fútbol que haremos en los próximos días. Hay que entender que este es un país que cambió, cambiaron los montos, los presupuestos. Hay un tema con el dólar que encarecen las planillas”.

“Estamos elaborando el presupuesto para determinar un monto en los próximos refuerzos. Vamos a esperar el presupuesto que tenemos para gastar. Lo primero es saber cuál es el momento que tendremos para reforzar al equipo y con eso Marcelo Espina nos entregará propuestas”, complementó el máximo dirigente colocolino.

En una semana movida para Colo Colo, la dirigencia definió que Jaime Valdés, Iván Rossi, Andrés Vilches y Cristian Gutiérrez no seguirán en el plantel para el 2020, mientras que el defensor Juan Manuel Insaurralde llegó a un acuerdo para continuar en el equipo que dirige Mario Salas.

Jorge Valdivia y su futuro en Colo Colo: "Mario Salas quiere que yo siga"

Jorge Valdivia reveló este lunes que el entrenador Mario Salas lo tiene en cuenta para el plantel de Colo Colo 2020, tras oficializarse la sorpresiva salida de Jaime Valdés, y se declaró “motivado” por el desafío de afrontar la Copa Libertadores.



Pese a que la dirigencia de Blanco y Negro tendrá la última palabra sobre su futuro, el ’10’ del elenco popular declaró en la presente jornada que "el 'profe' (Salas) quiere que yo siga, el próximo año hay Copa Libertadores y eso me motiva mucho”.



"Ahora tendrá que ver la gente encargada de negociar y debe haber una posición del club en relación a eso. Lo importante es que el 'profe' quiere que siga el próximo año y eso se agradece, teniendo en cuenta lo poco y nada que jugué este año", complementó.



En la misma línea, el ‘Mago’ señaló que “ahora tiene que ver el club si quiere que yo continúe. La idea es seguir jugando”.

¿LLAMADO DE PABLO GUEDE?



Por otro lado, descartó de plano que esté en carpeta del Santos de Jorge Sampaoli y del Morelia de Pablo Guede para la temporada próxima.





"Cuando ustedes me escuchen a mí hablar de algo, de algún equipo, pueden confiar, porque no soy de los jugadores que llama a la prensa para poner mi nombre en un equipo, no lo he hecho ni lo voy a hacer, no va con mi personalidad. Cuando salga mi nombre, si no es de mi boca, olvídense”, aseveró.



“A Pablo Guede le ha ido muy bien, a pesar de que lleva poco tiempo. Es un gran entrenador y tengo una gran admiración por el trabajo de él, pero no hay nada concreto”, agregó.



Para terminar, Valdivia fue bastante crítico con su temporada 2019. “Fue mala, no terminé jugando la cantidad de partidos que yo quería jugar. Cuando no respondes a tus propias expectativas, no fue bueno”, sentenció.