Árbitro Claudio Aranda es denunciado por el SIFUP de agredir a Boris Sagredo en partido de la Primera B

24Horas.cl Tvn

18.08.2021

En un opaco partido sin goles en la Primera B que tuvo como protagonistas a Barnechea y San Luis de Quillota, se vivió una polémica situación en la que se vieron involucrados el juez central del partido, Claudio Aranda y el volante, Boris Sagredo.

El hecho ocurrió en el minuto 18 del encuentro, cuando el jugador le reclamaba al árbitro del compromiso, generando un áspero diálogo entre ambos que desencadenó en una agresión por parte del referí al futbolista.

En medio del cruce de palabras Aranda utiliza su silbato y le pita en la oreja a Sagredo, quien quedó visiblemente afectado, incluso teniendo que arrojarse al suelo.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) reaccionó ante este inusual evento y pidió que se tomaran cartas en el asunto.

"Esperamos que el árbitro Claudio Aranda consigne esta situación en su informe y que el H. Tribunal de Disciplina sancione en conformidad a los reglamentos vigentes", escribió la entidad junto con el video que deja en evidencia la situación.

Esperamos que el árbitro Claudio Aranda consigne esta situación en su informe y que el H. Tribunal de Disciplina sancione en conformidad a los reglamentos vigentes @ClubBarnechea @ANFPChile pic.twitter.com/7UHEFjvcly — Sifup Chile (@sifup) August 18, 2021

El caso de Felipe Flores

Sagredo no fue el único que se vio afectado por el comportamiento del juez del partido, ya que Felipe Flores salió expulsado del compromiso sin una razón aparente. "Lo que pasó fue súper inusual. No me había tocado ver algo así", contó el futbolista a TNT Sports.

"Termina el partido. Me doy vuelta para caminar hacia el camarín. El árbitro estaba a dos o tres metros de mí. Me grita si me voy a despedir de él o no. Yo le digo que no. Y corre donde estaba yo, me expulsa. Me acerco pidiendo explicaciones y me dice en el informe verás por qué te estoy expulsando", explicó 'FF17'.

Hasta el momento ni la ANFP ni la la Comisión de Árbitros se han referido al respecto de ninguna de las dos polémicas del encuentro de la Primera B.