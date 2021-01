Árbitros podrían suspender el Campeonato Nacional por conflicto con el CDF

Agencia Aton

12.01.2021

El coronavirus obligó a recalendarizar el Campeonato Nacional, pero ahora un nuevo problema podría provocar la suspensión del certamen. Es que los árbitros del fútbol chileno amenazan con suspender el torneo por un lío con el CDF por conceptos de "derecho de imagen".

Según dio a conocer radio Bío Bío, el Sindicato de Árbitros Profesionales de la ANFP no llegó a acuerdo con la empresa Turner, que está a cargo de las transmisiones del fútbol chileno, por lo que presentará un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.



"Los jueces tiene derecho a exigir beneficios y aportes económicos al igual que los futbolistas profesionales. Aquí se ocupa el derecho de imagen de los árbitros en una señal televisiva y eso, según sus contratos, no cuenta con el consentimiento para la ANFP y mucho menos para Turner", reconoció el abogado de los réferis, Rául Meza, a la emisora.





"Eso está regulado por la Corte Suprema, que los derechos de imagen forman parte del patrimonio de una persona. Y si alguien los ocupa sin consentimiento, los afectados tienen derecho a ser indemnizados", añadió el jurista.



En tanto, Turner ya les aclaró que no entrarán en ningún proceso de negociación y que el tema lo debe resolver la ANFP, pero Meza sostuvo que "no les contestan los llamados, los correos, los WhatsApp, nada. Hay un abandono de los intereses de los trabajadores por parte del señor Milad en relación a los árbitros profesionales".



Por último, el abogado adelantó que se podría llamar a paro: "Se paralizaría la Primera División, Primera B y Segunda División. Si bien este último no lo transmite CDF, los árbitros de esta categoría también dirigen en Primera B o cubren cupos de asistentes".