"El arengazo fue la gota que rebalsó el vaso": Vecinos del Estadio Monumental denuncian ruidos molestos e incidentes

19.02.2021

Durante la jornada de este jueves, vecinos del Estadio Monumental participaron en una nueva reunión en la que denunciaron la serie de distintos ruidos molestos que enfrentan cuando se reúnen hinchas de Colo Colo en los alrededores del reducto de Macul.

Es por ello que la presidenta del Comité de Seguridad del Parque Marathon, Érica Silva, señaló a 24 Horas que "el arengazo fue la gota de agua que rebalsó el vaso. Hemos tenido mucha paciencia por años de que el Estadio Monumental no respeta a los vecinos. Los hinchas del Estadio son prácticamente delincuentes, los estamos considerando unos verdaderos narcos, porque hacen los eventos de su éxito en el fútbol de su equipo igual como si fuera un funeral de esas personas".

"Aquí hay muchos adultos mayores, lamentablemente si los Carabineros tiran las bombas lacrimógenas los más afectados son ellos, porque no pueden respirar. No tienen porqué venir aquí si hay cero aforo, esa no es la forma de alentar", agregó la vecina.

En ese sentido explicó que en la previa al partido de definición por el descenso, "se suponía que no iba a venir nadie y hasta con micros llegaron a las puertas del estadio, fueron miles. Y ustedes se imaginan este parque que está con árboles recién plantados, ¿Va a soportar a tanta gente que tira basura y hace de todo acá? Están casi todo el día aquí".

Por su parte, el abogado y miembro del movimiento Nuevo Macul, Óscar Álvarez sostuvo que los vecinos se han reunido con autoridades pero los problemas persisten. Asimismo indicó que "Blanco y Negro no llega a las convocatorias o han dado respuestas evasivas" y que "Colo Colo es de rejas hacia dentro, no tienen una solución concreta para temas de seguridad o en el mismo aseo".

De acuerdo a lo expresado por una vecina a 24 Horas, "esto viene de muchos años y no le ponen atajo, y cada vez es peor. Hicieron tira muchas cosas acá. Es terrible", agregando que por la salud de su marido deben mantener la vía despejada para trasladarlo a urgencias, pero que los hinchas "se estacionan durante toda la mañana sin poder sacar los autos".

Asimismo contó que el sector queda insalubre una vez que ocurren estas convocatoria ya que algunas personas, "defecan en los antejardines y en las paredes y si uno dice algo les tiran piedras. Esto últimamente ha sido un caos".

Por su parte, otro joven vecino señaló que "tristemente, la sociedad que lo maneja ahora (Blanco y Negro) nunca se ha hecho cargo de todo esto". Además contó que han mantenido reuniones con la Municipalidad y Carabineros, "que hasta cierto punto ha avanzado pero esto no ha parado, no se ha llegado a una solución total que es crear un perímetro para que los detengan".

Propuestas y eventuales acciones legales

La propia presidenta del comité de seguridad, señaló que lo que proponen es que se establezca un "cierre perimetral como hubo en Talca, porque aquí nunca nos han permitido que se haga un cierre real".

"Queremos que cambie el sistema que tenemos, porque Estadio Seguro es una ley que protege solo al interior del estadio y nos deja a los vecinos totalmente indefensos y nuestra seguridad o nuestro buen vivir no lo tienen en cuenta", indicó Érica Silva, agregando que piensan presentar una querella "contra todas las autoridades".

En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba fue crítico con Blanco y Negro, señalando que esta ha sido "una institución que no solamente ha fallado en lo deportivo, sino que también en lo social", agregando que estos "no se han hecho responsables de la violencia irracional que hay todos los fines de semana alrededor del Estadio Monumental y que finalmente afecta a los vecinos de Macul".

"Es por eso que no descartamos acciones legales en contra de Blanco y Negro, debido a que no se hacen responsables de lo que pasa con los vecinos de Macul. La concesionaria ha sido un mal vecino para los habitantes de la comuna y debe cambiar su actitud", indicó el parlamentario quien finalizó señalando que "esto no puede seguir pasando" y que "vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que Colo Colo cambie su actitud con respecto a los vecinos".