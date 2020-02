Ariel Holan por incidentes en el clásico: "Hablar de fútbol es dar la espalda a lo que ocurrió en las tribunas"

24Horas.cl Tvn

16.02.2020

El estratega de Universidad Católica, Ariel Holan, no ocultó su frustración después de que el duelo ante Colo Colo fuera suspendido producto de incidentes desde la barra local. En un juego donde sus dirigidos ganaban por 2 a 0, el DT de los cruzados emplazó a la ANFP a encontrar alternativas cuando sucedan hechos de violencia en los estadios.



"Creo que lo futbolístico va por un carril, y lo que ocurrió en otro. Es difícil llevar un espectáculo deportivo cuando ocurren estos hechos", explicó el entrenador después del partido y agregó: "Hablar de fútbol es dar la espalda a lo que ocurrió en las tribunas".



Además, Holan se refirió a Nicolás Blandi, quien quedó aturdido después de que le cayera una bengala cerca: "Gracias a Dios no tiene la gravedad que parecía. Tiene una pierna cortada y su audición afectada por un bombazo".



"Creo que las autoridades tendrán que ver las alternativas para evitar estos hechos. La ANFP, los clubes, y estar en una unión. No queremos que ocurra nada raro, hay que ver que políticas se pueden instrumentar para que la gente baje los decibeles. Hay mucha gente que trabaja en el fútbol y eso les afecta directamente", finalizó el técnico argentino.

Fuente: Agencia ATON