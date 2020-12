Arriesga dura sanción: Directorio de la ANFP denunciará a Matías Cano tras polémicos dichos sobre Colo Colo y el torneo

24horas tvn

20.12.2020

Las declaraciones emitidas por el portero Matías Cano siguen generando repercusiones. Ahora es la ANFP la que reaccionaría tras las acusaciones del portero de Coquimbo Unido.

"Es una lástima. Sin duda lo denunciaremos ante el Tribunal de Disciplina", confirmó un miembro del directorio a El Mercurio.

Según establece el Código de Penalidades y Procedimientos de la ANFP, "cualquier acto que pudiese provocar el decrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto (...) será sancionado de cuatro a cincuenta juegos de suspensión o de un mes o tres años de inhabilitación, según corresponda".

¿QUÉ DIJO CANO?





En declaraciones a DirecTV, el guardameta lanzó: "La verdad es que estamos fusilados. Llevamos muchos viajes, estamos enfrentando dos torneos. Lo que hace con nosotros la ANFP es una vergüenza y no es casual, es con mala intención, quizás para ayudar a Colo Colo".



"Nos dedicamos a jugar, pero ya estoy cansado del criterio de la ANFP. Nos quemamos la cabeza con las decisiones que toman, me parece que quieren que seamos la presa fácil que pueda alcanzar Colo Colo y ellos no necesita ayuda", agregó el portero.

Tabla de goleadores: