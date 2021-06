Arriesga la eliminación: Informe arbitral denuncia que en Deportes Recoleta jugó futbolista no inscrito

24Horas.cl TVN

17.06.2021

Deportes Recoleta podría sufrir un castigo donde arriesga la eliminación de la Copa Chile 2021, torneo donde en la primera ronda habían dado el gran golpe al eliminar a San Luis de Quillota, escuadra que está en una división superior.

La razón se debe a que según dio cuenta el árbitro Fabián Aracena en su informe tras el partido, los recoletanos hicieron ingresar a un futbolista que no estaba debidamente inscrito en la planilla.

"En el minuto 72 el equipo local realiza una sustitución en la cual sale el n°10 el señor David Núñez e ingresa el n° 21 sr Ricardo Sánchez. Este último jugador no se encuentra inscrito en la planilla de juego", apuntó el juez en el escrito que hizo público la ANFP.

Según las bases del torneo una situación como la que detalló Aracena en el informe arbitral, implicaría que Recoleta perdiera el partido y daría como ganador a San Luis de Quillota.

Así las cosas, y de confirmarse un posible castigo, Universidad de Chile tendría nuevo rival en la segunda ronda de Copa Chile, ya que los recoletanos habían sido emparejados con los azules.

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE COPA CHILE



Cobresal vs. Arturo Fernández Vial.

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido.

Curicó Unido vs. Rangers.

Ñublense vs. Deportes Melipilla.

O'Higgins vs. Cobreloa.

Everton vs. Deportes Santa Cruz.

Santiago Wanderers vs. Deportes Concepción.

Deportes La Serena vs. Deportes Colina.

Unión La Calera vs. Deportes Temuco.

Huachipato vs. San Antonio Unido.

Unión Española vs. Deportes Puerto Montt.

Universidad de Chile vs. Deportes Recoleta | San Luis de Quillota.

Universidad Católica vs. Deportes Iquique.

Palestino vs. Barnechea.

Audax Italiano vs. Lautaro de Buin.

*Colo Colo entró directo a octavos de final.