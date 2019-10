Arturo Sanhueza y el Superclásico: "No veo cómo la U pueda ganar ahora que están penúltimos"

24Horas.cl TVN

03.10.2019

"Tiene que haber sido más de una veintena". Así, sin conocer el número exacto, Arturo Sanhueza destaca la gran cantidad de Superclásicos que disputó con la camiseta de Colo Colo frente a Universidad de Chile.

En la previa de este encuentro, el ahora volante de Fernández Vial, hizo su pronóstico. "Si Colo Colo abre el marcador, ganarán 3-0 y si es el rival quien anota primero, será un 3-1", manifestó en diálogo con La Estrella de Concepción.

"En el Monumental, la U ha intentado todas las fórmulas para ganar: salir al ataque, jugar de igual a igual, o a la defensiva, y en estas casi dos décadas no lo han podido lograr. No veo cómo lo puedan hacer ahora que están penúltimos", agregó, sosteniendo que "no creo que Hernán Caputto pueda cambiar esa realidad".

Respecto al partido, Sanhueza destaca que "será fundamental" en Colo Colo la importancia de sus jugadores de experiencia.

En tanto sobre el posible record de Esteban Paredes, Sanhueza expresó: "Sería fantástico que lo alcance el sábado. Se lo merece por todo lo que le ha dado a la institución".

Programación Fecha 23:

Viernes 4 de octubre:

20:30 horas | Huachipato vs. Unión La Calera | Estadio CAP Acero

Sábado 5 de octubre:

12:00 | Deportes Antofagasta vs. O'Higgins | Calvo y Bascuñán

15:00 | Colo Colo vs. U. de Chile | Estadio Monumental

17:30 | U. de Concepción vs. Unión Española | Ester Roa Rebolledo

Domingo 6 de octubre:

12:30 | Deportes Iquique vs. Everton | Estadio Cavancha

15:00 | Palestino vs. Curicó Unido | Municipal de La Cisterna

17:30 | U. Católica vs. Cobresal | Estadio San Carlos de Apoquindo

20:00 | Coquimbo Unido vs. Audax Italiano | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

