Arturo Vidal: "Ojalá Matías Fernández pueda volver a Colo Colo"

El volante de la Roja se refirió al posible retorno del volante a los albos. Además fue consultado sobre los dichos de Claudio Bravo, pero respondió: "no voy a hablar más de los jugadores que no están en la selección"

Agencia Uno

10.07.2019

Arturo Vidal exteriorizó este miércoles su deseo de que Colo Colo pueda concretar el regreso del volante Matías Fernández, quien brillara con la casaquilla del ‘Cacique’ de 2003 al 2006.



En una actividad social realizada en San Joaquín, el ‘King’ se refirió a variados temas y uno de esos fue la posibilidad que el ‘Mati’ vuelva a Pedrero al no estar en los planes de Junior de Barranquilla para los próximos desafíos.



"¿A quién de Colo Colo no le gustaría? Sería un sueño para todos los colocolinos que volviera Matías, el regalón de la hinchada de Colo Colo, que les dio mucho”, expresó.



“El fútbol chileno tenía mucha esperanza de él, afuera no ha tenido toda la suerte, pero sabemos todo lo crack que es, ojalá pueda volver a Colo Colo", complementó.





Respecto, en tanto, a la firme opción de dejar el Barcelona para arribar al Inter de Milán, luego que el técnico Antonio Conte pidiera su contratación, el ex Juventus y Bayern Múnich fue claro en decir que “yo solo estoy pensando en mis vacaciones. Tengo dos años de contrato con Barcelona y ahí está mi futuro”.



“Ahora me queda pensar en descansar y disfrutar lo que hice este año, que fue muy duro; después, tener un mejor año", agregó el ‘22’ del cuadro culé.





Por último, Vidal fue tajante luego de ser consultado sobre si conoció los últimos dichos de Claudio Bravo, quien aseveró que no tiene por qué pedir perdón ni explicaciones por su ausencia de la Roja.



“No lo he escuchado y no voy a hablar más de los jugadores que no están en la selección. Me voy a dedicar solo a descansar y después que el 'profe' -Reinaldo Rueda- decida quién tiene que estar", sentenció.