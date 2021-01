"Así es, me sacaron": Ronald Fuentes confirma que fue despedido de Unión Española

24horas tvn

28.01.2021

Unión Española sorprendió a todos en el fútbol chileno luego de decidir despedir a su técnico Ronald Fuentes a pocos días del duelo que tendrán los rojos ante Curicó Unido.

"Así es. Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que fue el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara", confirmó el DT en diálogo con La Tercera.

Fuentes reconoce que lo tomó por sorpresa la decisión de la dirigencia de Unión Española. "Pensaba que podría ser finalizado el torneo", manifestó el DT que deja a su equipo en la tercera posición del torneo.

De este modo Unión Española pierde a un nuevo integrante del plantel, considerando que previamente dejaron el equipo los jugadores Cristián Palacios, Luis Pavez Muñoz, Harold Cummings y Mauro Caballero.