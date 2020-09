Así fue la recuperación de Esteban Paredes tras marcar en el Superclásico a los 40 años: "Es difícil"

El delantero de Colo Colo relató cómo logra recuperarse físicamente tras disputar un partido exigente a su edad. "A los 20 jugaba todos los días y no me dolía nada, ahora es diferente", reconoció.

24horas tvn

07.09.2020

A los 12 minutos Esteban Paredes conectó con un zurdazo letal un centro de Pablo Mouche para vencer a Fernando De Paul y abrir el marcador en el Superclásico ante Universidad de Chile. Si bien su equipo no ganó (fue empate 1-1), el capitán de Colo Colo tuvo motivos para celebrar en lo personal, pues con 40 años se convirtió en el jugador más longevo en disputar y anotar en uno de estos encuentros, y además alcanzó a Carlos Campos como máximo anotador en clásicos.

Sin embargo, y pese a su felicidad, la recuperación no le resulta algo fácil. A las 7 de la tarde recién se sentó a almorzar con su familia "un rico lomo con ensalada" y contó en diálogo con Las Últimas Noticias que "tengo aquí la tina y me meto unos 10 minutitos con hielo. Después comer bien y descansar, y mañana (lunes) volver a entrenar, hacer un regenerativo y ya el martes hacer más movilidad, algo más cortito y más rápido, para llegar bien el miércoles al partido".

"A los 20 jugaba todos los días y no me dolía nada, ahora es diferente, jajajá", agregó.

"Es difícil la recuperación, porque no te recuperas ni en un día ni en dos. Recién al tercer día estoy recuperado y con ganas de entrenar. Antes, cuando tenía 20 o 25 años, jugaba un partido y al otro día podía entrenar de la misma forma. Ahora tengo que cuidar la alimentación, que es fundamental, mucha agua", complementó.

"Yo he sido un tipo que a lo largo de mi carrera siempre me ha gustado entrenar y trato de perderme los menos entrenamientos posibles, porque eso me ha llevado a los 40 años aguantar 70 minutos en cancha", finalizó.

PROGRAMACIÓN

Colo Colo vs. O'Higgins

Miércoles 9 de septiembre

16:00 horas

*Transmite CDF Premium

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: