Así marcha la tabla de posiciones antes del reinicio del Campeonato Nacional

15.07.2021

Este jueves se reinicia el Campeonato Nacional 2021 luego del receso por la Copa América, y donde los clubes chilenos se mantuvieron jugando Copa Chile.

Y la fotografía que deja el certamen hasta ahora tiene a Audax Italiano como flamante puntero con 1 punto sobre Universidad Católica, elenco cruzado que además tiene un partido menos.

Un poco más abajo viene una larga lista de clubes superados por pocas unidades: Unión La Calera (17), Ñublense, Colo Colo y O'Higgins (16), Deportes La Serena y Unión Española (15).

En tanto, en la parte baja, aparecen Huachipato (7), Curicó Unido (6) y Wanderers (1).

Esta es la programación completa de la 11° fecha:



JUEVES 15 DE JULIO



20:00 horas, O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.



VIERNES 16 DE JULIO



12:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido, estadio Nicolás Cahuán.



SÁBADO 17 DE JULIO



16:00 horas, Universidad Católica vs. Colo Colo, estadio San Carlos de Apoquindo.



LUNES 19 DE JULIO



18:00 horas, Audax Italiano vs. Huachipato, estadio El Teniente.

20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.



MARTES 20 DE JULIO



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

20:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Melipilla, estadio El Teniente.



Libre: Unión Española.