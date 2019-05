Así quedaría el ranking de campeones del fútbol chileno si hubiesen continuado los torneos cortos

24Horas.cl TVN

27.05.2019

Este fin de semana, a falta de los choques postergados de Cobresal ante Everton y de Universidad Católica frente a Unión Española, terminó la primera parte del Campeonato Nacional 2019 debido al receso que se llevará a cabo por Copa América.

Y pese a que técnicamente resta una fecha para el final de la primera rueda, los cruzados ya aseguraron el primer lugar de la tabla de posiciones en la mitad del certamen nacional, hecho que hace algunas temporadas hubiese significado que la UC se coronara campeón del fútbol chileno.

Ante esto, contabilizamos cómo quedaría el ranking de campeones de Primera División desde 2002, año en que comenzaron los torneos cortos, considerando además los campeonatos largos que se han disputado en 2010 y 2018 como si hubiesen sido con el formato que duraba solo seis meses.

El ranking de campeones desde 2002:

Colo Colo:(C 2002, A 2006, C 2006, A 2007, C 2007, C 2008, C 2009, A 2010, A 13-14, A 15-16, Transición 2017): 11

U. Católica (A 2002, C 2005,C 2010, C 15-16, A 16-17, A 18, C 18, A 19): 8

U. de Chile (A 2004, A 2009, A 2011, C 2011, A 2012, A 14-15, C 16-17): 7

Cobreloa (A 2003, C 2003, C 2004): 3

Unión Española (A 2005, Transición 2013: 2

Huachipato (C 2012): 1

O'Higgins (A 13-14): 1

Everton (A 2008): 1

Cobresal (C 14-15): 1