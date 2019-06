Así quedaron las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2019

Agencia Uno

14.06.2019

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) realizó este viernes el sorteo de la fase de octavos de final de la Copa Chile 2019, ronda que tiene a 11 de los 16 equipos clasificados.

Los conjuntos que ya están en la tercera ronda del certamen que entrega el cupo de ‘Chile 4’ para la Copa Libertadores 2020 son Colo Colo, Deportes Iquique, O’Higgins, Palestino, Universidad de Chile, Ñublense, Deportes Valdivia, Audax Italiano, Unión La Calera, Barnechea y Unión San Felipe.

Colo Colo eliminó a Puerto Montt (Foto: Agencia Uno).

Eso sí, Palestino -el vigente campeón del certamen- puede perder la clasificación, debido a una infracción reglamentaria al no incluir dos jugadores Sub 21 en el partido contra Santiago Morning.

El ‘Cacique’ se verá las caras en octavos con AC Barnechea, mientras que los azules chocarán con el vencedor de la llave entre Huachipato y Temuco.

Los azules dejaron en el camino a Rangers (Foto: Agencia Uno).

Por su parte, el vencedor de la serie entre Universidad Católica y Deportes La Serena se medirá con los ‘árabes’ de Ivo Basay, a la espera .de la decisión del Tribunal de Disciplina por la situación de los tetracolores, quienes habrían alineado a un Sub 20 menos de lo que permite el reglamento en su artículo 31-

Las llaves de octavos de Copa Chile 2019:

Huachipato o Temuco vs. U. de Chile

Deportes Iquique vs. Vallenar o Cobresal

Deportes Melipilla o Unión Española vs. Deportes Valdivia

Audax Italiano vs. Unión San Felipe

Colo Colo vs. AC Barnechea

Trasandino o Everton vs. O'Higgins

Unión La Calera vs. Ñublense

Palestino vs. La Serena o Universidad Católica