Así quedó el Instagram de José Rojas tras el gol que anotó ante Santiago Wanderers

Los hinchas de Universidad de Chile reaccionaron y llenaron de comentarios la cuenta del ex capitán azul. "No nos hagas esto", publicó un fanático.

24horas tvn

10.11.2021

El gol que anotó José Rojas para Curicó Unido ante Santiago Wanderers, decretando el 1-0 parcial, dolió especialmente a los hinchas de Universidad de Chile y así lo hicieron sentir.

Luego del triunfo del conjunto albirrojo por 3-0, los fanáticos azules llenaron de comentarios la cuenta de Instagram de Rojas, lamentando que su gol aportó a que actualmente la U esté en zona de promoción.

"Eso no se hace Pepe", "eterno capitán no puedo enojarme contigo", "¿tenías que ser tu Pepe?" y "no lo puedo creer", fueron algunos de los comentarios que dejaron fanáticos azules en la cuenta de Rojas.

Los partidos vitales que le quedan a la U para salvarse del descenso

Fecha 32

15 de noviembre - Universidad de Chile vs. O'Higgins - 20:00 horas

Fecha 33

28 de noviembre - Cobresal vs. Universidad de Chile - horario por definir

Fecha 34

5 de diciembre - Universidad de Chile vs. Unión La Calera - horario por definir