Así quedó el ranking de campeones tras coronación de la UC por secretaría

24Horas.cl TVN

30.11.2019

Este viernes el Consejo de Presidentes de los clubes del fútbol profesional chileno resolvieron dar por finalizada la temporada, consagrando a Universidad Católica como campeón de la temporada 2019.

Con este bicampeonato, los cruzados suman 14 títulos en el fútbol chileno, manteniéndose en el tercer lugar de esta lista por debajo de Colo Colo que suma 32 y la Universidad de Chile con 18.

Así quedó el ranking de campeones del fútbol chileno tras el bicampeonato de la UC

Colo Colo, 32 títulos

1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (C), 1998, 2002 (C), 2006 (A), 2006 (C), 2007 (A) 2007 (C), 2008 (C), 2009 ( C), 2014 (C), 2015 (A), 2017 (Transición)

Universidad de Chile, 18 títulos

1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004(A), 2009(A), 2011(A), 2011 (C), 2012 (A), 2014/2015 (A), 2016/2017 (C)

Universidad Católica, 14 títulos

1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (A), 2002 (A), 2005 (C), 2010, 2016 (C), 2016 (A), 2018, 2019

Cobreloa, 8 títulos

1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C)

Unión Española, 7 títulos

1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (A), 2013

Audax Italiano, 4 títulos

1936, 1946, 1948, 1957

Magallanes, 4 títulos

1933, 1934, 1935, 1938

Everton, 4 títulos

1950, 1952, 1976, 2008 (A)

Santiago Wanderers, 3 títulos

1958, 1969, 2001

Palestino, 2 títulos

1955, 1978

Huachipato, 2 títulos

1974, 2012 (C)

Santiago Morning, 1 título

1942

Green Cross, 1 título

1945

Unión San Felipe, 1 título

1971

O'Higgins, 1 título

Apertura 2013

Cobresal, 1 título

Clausura 2014/2015