24Horas.cl Tvn

24.04.2022

Universidad Católica y Colo Colo finalmente igualaron en un clásico caliente que terminó 1-1 gracias al empate sobre la hora de Alexander Oroz.

No obstante, el resultado no es favorable para ninguno de los dos equipos, ya que los cruzados no pudieron cortar su seguidilla de partidos sin triunfos, mientras que los albos cedieron terreno en la lucha por el título.

Revisa cómo quedó la tabla de posiciones tras el clásico jugado en San Carlos.