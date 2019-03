Así quedó la tabla de posiciones tras la cuarta fecha del torneo

24Horas.cl TVN

11.03.2019

Disputadas cuatro fechas del torneo nacional, ya hay un exclusivo puntero y se trata de Colo Colo que, pese a su empate sin goles ante Cobresal, aparece en el primer lugar por sobre O'Higgins, Unión La Calera, Unión Española y la UC.

Precisamente este último equipo será el próximo rival de los albos en el torneo nacional, ya que se enfrentarán en el Estadio Monumental el domingo 17 de marzo a partir de las 12 horas.

En la parte baja de la tabla de posiciones en tanto aparece como colista la Universidad de Concepción que, si bien tiene un partido menos, hasta ahora solo suma un empate y dos derrotas

PROGRAMACIÓN QUINTA FECHA

Viernes 15

18:00 Curicó Unido vs. Cobresal

20:30 Unión Española vs. Huachipato

Sábado 16

18:00 U. de Conce vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

Domingo 17

12:00 Colo Colo vs. Universidad Católica

16:00 Deportes Iquique vs. Palestino

18:15 Coquimbo Unido vs. U. La Calera

20:30 Everton vs. D. Antofagasta.