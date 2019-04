Así quedó la tabla de posiciones tras la décima fecha del torneo nacional

24Horas.cl TVN

29.04.2019

El empate de Coquimbo Unido con Palestino cerró la décima fecha del torneo nacional, que continúa con Universidad Católica como único líder con 25 puntos, seguida de Unión La Calera y Colo Colo.

En la parte baja de la tabla, Universidad de Chile sigue en el último puesto -con 7 unidades- luego de igualar contra Everton por la cuenta mínima en el Estadio Sausalito.

PROGRAMACIÓN UNDÉCIMA FECHA

Viernes 3 de mayo

Palestino vs. Everton. 16:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Concepcion vs. Curicó Unido. 20:00 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Sábado 4 de mayo

O'Higgins vs. Universidad Católica. 15:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Estadio CAP.

Coquimbo Unido vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Domingo 5 de mayo

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:30 horas. Estadio El Cobre.

Unión La Calera vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Audax Italiano vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.