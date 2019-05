Así quedó la tabla de posiciones tras la décimotercera fecha del torneo nacional

Universidad Católica continúa liderando el torneo, mientras que Universidad de Chile no logra salir del fondo de la tabla.

20.05.2019

El triunfo de Audax Italiano ante Curicó Unido cerró la décimotercera fecha del torneo nacional, que continúa con Universidad Católica como único líder con 31 puntos, seguida de Colo Colo (25) y Unión Española (24).

En la parte baja de la tabla se encuentra Cobresal y Universidad de Chile, ambos elencos con 9 unidades. Sin embargo, al cuadro nortino aún le falta jugar su duelo número 13 contra Everton.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.