Así quedó la tabla de posiciones tras la novena fecha del torneo nacional

22.04.2019

La derrota de Unión Española a manos de Everton cerró la octava fecha del torneo nacional, que continúa liderando Universidad Católica, con 22 puntos, seguida de Unión La Calera y del cuadro 'hispano', con 18 unidades.

El elenco viñamarino goleó por 4-0 a una irreconocible Unión Española en el Estadio Santa Laura, resultado con el que los dirigidos por Fernando Díaz desperdiciaron la oportunidad de seguir más de cerca a la UC.

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

Viernes 26 de abril

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 27 de abril

Deportes Iquique vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. Universidad de Chile. 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Curicó Unido vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 28 de abril

Unión La Calera vs. O'Higgins. 12:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Unión Española vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.