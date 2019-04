Así quedó la tabla de posiciones tras la séptima fecha del torneo nacional

24Horas.cl TVN

08.04.2019

El triunfo de Unión Española sobre Curicó Unido cerró la séptima fecha del torneo nacional, dejando a los hispamos como exclusivos líderes del campeonato, seguidos por Universidad Católica y Unión La Calera.

Precisamente este último rescató un empate en su visita al Estadio Nacional para enfrentar a Universidad de Chile, dejando a los azules en la penúltima ubicación, superando solo a Cobresal.

PROGRAMACIÓN OCTAVA FECHA

Viernes 12 de abril

Curicó Unido vs. Everton. 20:00 horas. Estadio La Granja.

Sábado 13 de abril

Deportes Iquique vs. Unión Española. 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Colo Colo vs. O'Higgins. 15:30 horas. Estadio Monumental.

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Unión La Calera vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 14 de abril

Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Deportes Antofagasta vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Cobresal vs. Universidad de Concepción. 20:30 horas. Estadio El Cobre.