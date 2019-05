Así quedó la tabla de posiciones tras la undécima fecha del torneo nacional

24Horas.cl TVN

El triunfo de Audax Italiano sobre Universidad de Chile cerró la undécima fecha del torneo nacional, que continúa con Universidad Católica como único líder con 25 puntos, seguida de Unión La Calera (22) y Colo Colo (21).

En la parte baja de la tabla, los 'azules' siguen en el último puesto -con 7 unidades- tras la derrota ante los 'itálicos' en el Bicentenario La Florida.

PROGRAMACIÓN DUODÉCIMA FECHA

Viernes 10 de mayo

Deportes Antofagata vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Sábado 11 de mayo

Deportes Iquique vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Curicó Unido vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Colo Colo vs. Palestino. 17:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 12 de mayo

Everton vs. Audax Italiano. 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Cobresal vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Unión Española vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional.