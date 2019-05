Así quedó la tabla de posiciones y goleadores del torneo nacional

Disputadas 13 fechas Universidad Católica se mantiene en el primer lugar, mientras los azules no logran salir de los puestos de descenso.

20.05.2019

Un resultado que no favoreció a ninguno. El empate del Superclásico impidió por un lado Colo Colo no le pierda pisada al puntero Universidad de Católica, mientras que para la U no le sirvió alejarse de los puestos de descenso.

El gran ganador de la 13° fecha fue Universidad Católica que tras golear a Deportes Antofagasta, se mantuvo en el primer lugar y además sus más cercanos perseguidores sufrieron derrotas como La Calera que cayó ante Unión Española.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA LISTA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.