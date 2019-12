Así reaccionaron los hinchas de la U ante posible arribo de Valdivia: "Una falta de respeto gigante"

24Horas.cl Tvn

22.12.2019

Tras confirmarse la partida de Jorge Valdivia de Colo Colo, surgió el rumor de que el volante habría sido ofrecido a nada más ni nada menos que Universidad de Chile. La posibilidad de que el jugador recale en el archirrival causó gran impacto entre los hinchas azules, quienes se volcaron a Twitter para comentar la opción.

La reacción de los fanáticos fue dispar, pues mientras algunos se mostraron entusiasmados con la posibilidad, otros se mostraron preocupados por la situación financiera del club y el alto costo del jugador, y otros le cerraron las puertas por sus declaraciones del pasado en contra de la U.

Revisa algunos comentarios:

Siempre me ha gustado Jorge Valdivia, pero hablando seriamente, no puede llegar a la U. Además, no sé si el físico le da para ser un gran aporte, considerando las lucas que pediría.