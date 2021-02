"Distinta a todas": Así recibieron los hinchas de Deportes Iquique a los jugadores tras sufrir el descenso

24horas tvn

12.02.2021

Un día después del empate ante Audax Italiano, los jugadores de Deportes Iquique fueron recibidos por una gran cantidad de hinchas pese sufrir el descenso a la Primera B.

: "Se jugó gran parte de su carrera": El categórico análisis de Claudio Borghi tras el penal no cobrado a Colo Colo Leer más

Lejos de recibir reproches por perder la categoría, los fanáticos de los Dragones Celestes manifestaron su apoyo a los futbolistas con cánticos y banderas.

"¡Gracias por este emotivo recibimiento! Distinta a todas. Gracias por siempre estar en las buenas y en las malas ¡VOLVEREMOS!", publicó la cuenta oficial de Deportes Iquique.

😭💙 ¡GRACIAS POR ESTE EMOTIVO RECIBIMIENTO!



Distinta a todas. Gracias por siempre estar en las buenas y en las malas 🙏🏼 ¡VOLVEREMOS! 🐲 pic.twitter.com/BqA2BLjuIy — Deportes Iquique (@ClubDIquique) February 12, 2021

Deportes Iquique se convirtió en el primer descendido del fútbol chileno, aunque falta por conocer si perderá la categoría por ser el último de la tabla de posiciones anual o ponderada, lo que podría cambiar el escenario para otros equipos.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



SÁBADO 13 DE FEBRERO



18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



10:30 horas, Everton vs. Huachipato.

18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.