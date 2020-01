Así se definirán los descensos a Primera B en el Campeonato Nacional 2020

24Horas.cl TVN

20.01.2020

Comienza la cuenta regresiva para que comience el torneo 2020, el cual tendrá como principal novedad la forma en que se definirán los descensos que tendrá este campeonato.

De acuerdo a las bases, se determinó que serán tres los equipos que perderán la categoría, teniendo como principal novedad una "tabla ponderada" en la cual se contabilizarán los puntos del torneo 2018, el cual finalizó seis fechas antes.

Esta tabla de posiciones incluirá "un coeficiente de rendimiento calculado mediante la división entre la cantidad de puntos obtenidos y los partidos jugados en la temporada 2019 ponderado por un 60%, y un coeficiente de rendimiento calculado mediante la división entre la cantidad de puntos obtenidos y los partidos jugados en la temporada 2020 ponderado por un 40%".

Los azules parten en zona de descenso en la tabla ponderada (Foto: Agencia Uno).

Cabe destacar que a los equipos que provienen de Primera B sólo se le considerarán los puntos obtenidos en la temporada 2020 para determinar su ubicación en la tabla.

Los dos equipos restantes que descenderán serán el último de la tabla 2020 y el perdedor de un partido único que disputarán "los equipos que ocupen el penúltimo lugar de la Tabla Absoluta y el penúltimo lugar la Tabla Ponderada 2019-2020".

Cabe señalar que los equipos que parten con mayor desventaja son Universidad de Chile y Universidad de Concepción, quienes terminaron el año en puestos de descenso.

PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA

Viernes 24 de enero

18:30 Everton vs. Universidad de Concepción

21:00 O'Higgins vs. Unión La Calera

Sábado 25 de enero

18:00 Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido

20:30 Audax Italiano vs. Cobresal

Domingo 26 de enero

12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica

18:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

20:30 Unión Española vs. Deportes Iquique

Lunes 27 de enero

19:30 Colo Colo vs. Palestino

Martes 28 de enero

19:00 Curicó Unido vs. Ascenso 2