Atento los azules: ANFP cambió la programación de la fecha para definir el descenso y el partido por la permanencia

29.11.2021

De infarto. Así será la última fecha del torneo 2021 que comenzará a disputarse desde el sábado 4 de noviembre y que definirá al nuevo campeón del fútbol chileno.

Además en la parte baja de la tabla de posiciones, también queda por definir qué equipo descenderá junto a Santiago Wanderers y quién disputará el partido por la permanencia.

Sobre este último punto la ANFP realizó un cambio en la programación, debido a que determinó que se jueguen cinco partidos en simultáneo para definir el descenso y al promoción.

La modificación contempla que el partido entre Unión Española y Cobresal que estaba programado para el sábado 4 de noviembre a las 21.00 horas se trasladó para el domingo 5 a las 18.00, mismo horario en donde jugarán otros equipos comprometidos con la permanencia como lo son Universidad de Chile, La Serena, Huachipato, Melipilla y Curicó Unido.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 18:00 horas

Libre: O'Higgins