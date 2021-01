Atentos Colo Colo y U de Chile: Los partidos que le restan a Deportes Iquique en el torneo

24horas tvn

25.01.2021

El torneo nacional entra en su recta final y Deportes Iquique capta la atención no solo de sus hinchas, sino también de Colo Colo y Universidad de Chile ya que el cuadro nortino puede resultar clave para ambos equipos en su lucha por no descender.

Por el lado de los albos, conviene que los nortinos sigan enredando puntos para así no lograr salir de los puestos de descenso.

En tanto, a la 'U' le sirve todo lo contrario, es decir que los iquiqueños sumen la mayor cantidad de puntos posibles para que escapen del descenso por la tabla 2020, y así no hagan "correr la lista" en la tabla ponderada y complicar a los azules con la Primera B disputando un partido de definición.

Los rivales que le restan a Deportes Iquique:

vs. Unión La Calera (visita)

Jueves 28 de enero - 20:00

vs. Coquimbo (local)

Lunes 1 de febrero - 21:00

vs. Colo Colo (local) **

vs. Audax (visita) **

vs. Wanderers (local) **

** No hay programación

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente: