Audax le gana a Melipilla y queda como el exclusivo puntero del Campeonato Nacional

Agencia Aton

26.04.2021

Un gran triunfo logró la noche de este lunes Audax Italiano, que le ganó por la mínima a Deportes Melipilla en el estadio El Teniente de Rancagua y trepó hasta la primera ubicación, convirtiéndose en el exclusivo puntero del Campeonato Nacional.



El primer y único gol del encuentro llegó a los 15'. Nicolás Fernández se mandó una patriada por banda derecha y asistió a Gonzalo Álvarez, quien cerca del área se acomodó para su pierna izquierda y sacó un remate rasante que se metió por el lado derecho del arco defendido por Nicolás Peranic.



A los 26' la defensa itálica mandó un pelotazo que terminó aprovechando Rodrigo ante la débil resistencia de la defensa, encaró hacia el arco y sacó un remate que terminó siendo desviado por Miguel Sanhueza, quien se barrió y terminó mandando el balón a tiro de esquina. Eran los mejores pasajes de Audax



Pero el elenco visitante no se tardó en responder y luego de un pase de Cristián Zavala, Cristopher Barrera (35') remató muy despacio y su tiro fue bien controlado por Joaquín Muñoz; y hacia el final del encuentro Gustavo Regueño tuvo un cabezazo al palo a los 41' y otro tiro muy despacio a pocos metros de la portería a los 43'



El segundo tiempo empezó bastante peleado, con mucho ritmo por ambas escuadras, pero fueron los audinos quienes tuvieron las mejores opciones: primero con un tiro de Holgado desde el centro del área que dio en el poste derecho (55') y luego con Jorge Henríquez, que recibió de Roberto Cereceda y disparó desde fuera del área, pero Peranic estuvo atento para mandar la pelota al córner.



Luego de esto, Audax comenzó a manejar y administrar la ventaja, ante un "Potro Solitario" que tras la salida de Mathías Vidangossy no pudo generar grandes jugadas de peligro. Así y todo pudieron lograr la igualdad, pero el cabezazo de Gonzalo Sosa (83') fue desviado por muy poco de la portería local.



Con este triunfo, el cuadro itálico se convirtió en el exclusivo puntero del campeonato con 11 puntos, solo uno más que Colo Colo; mientras que la visita se sigue complicando y no sale del 15º lugar, con apenas cuatro unidades.



El próximo enfrentamiento de Audax será este sábado en calidad de visita ante Unión Española, desde las 15:30, en un nuevo Clásico de colonias. Melipilla, en tanto, hará de local ante Universidad Católica, desde las 18 del domingo.