Audax Italiano conmemora sus 110 años con nueva camiseta

11.12.2019

El elenco de La Florida, Audax Italiano, innovó en los colores de su camiseta para este año, presentando una teñida de un llamativo color azul, en conmemoración a sus 110 años de historia y su origen itálico.

"La pasión tiene origen" es el eslogan que llevan las dos nuevas camisetas que reveló el cuadro audino, una que mantiene el tradicional verde y otra de color azul, haciendo alusión a la indumentaria de la selección de Italia.

"Para el 2020 se conmemoran los #110AñosDeHistoria del club y quisimos innovar con una edición azul, que hace referencia a nuestros orígenes italianos" posteó el club por sus redes sociales.

Nuestra nueva camiseta: “La pasión tiene origen”💙🇮🇹.



— Audax Italiano (@audaxitaliano) December 11, 2019

Lo paradójico es que justo este año la Selección italiana cambió el azulado de su uniforme a un verde oscuro, esto debido a que se pretende dar un cambio de imagen tras quedar afuera del Mundial de Rusia del 2018.