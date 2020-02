Aued tras suspensión por incidentes: "Está bien que el fútbol se use para manifestarse, pero no de esta forma"

Agencia Uno

16.02.2020

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, y el volante del cuadro cruzado, Luciano Aued, se refirieron este domingo a la suspensión a los 75 minutos del clásico con Colo Colo, en el Estadio Monumental, en momentos que el elenco de la franja ganaba por 2-0.

El árbitro Piero Maza suspendió el duelo luego que un fuego artificial le hiciera daño en sus piernas al delantero argentino del cuadro albo Nicolás Blandi.

El estratega de origen argentino declaró que "gracias a Dios lo de Blandi no reviste la gravedad que pareció en un principio, pero quedó afectado”.

"Si hablamos de fútbol le daremos la espalda a lo que ocurrió. Hay mucha gente que trabaja en el fútbol, es un medio de vida. Todos queremos que el Campeonato siga adelante, pero hay que ver qué políticas se pueden incrementar para que la gente baje los decibeles”, agregó.

En la misma línea, el ex técnico de Independiente de Avellaneda dijo que “el fútbol tiene una envergadura y trascendencia social única. Es innegable que es un hecho social y cultural tremendo”.

En el plano futbolístico, el otrora coach de hockey césped señaló que "estábamos haciendo un gran partido. En el primer tiempo tuvimos dos muy claras y un penal que no se cobró contra Puch. Desde los futbolístico estaba quedando conforme con lo que hacía el equipo”.

Por su parte, el autor del 1-0 parcial para la visita a los 46 minutos señaló que "lo más preocupante es lo de Blandi, ojalá que no tenga nada”.

“Lo principal es lo que está pasando en el país, nos tiene intranquilos a todos. Aunque estemos en una buena situación no podemos estar ajenos porque venimos de familias humildes (…) Está bien que el fútbol se use para manifestarse, pero no de esta forma. Así no se puede”, añadió.

Respecto al buen momento de la UC a la hora de la suspensión, ganando por 2-0, ‘Luli’ expresó que "en lo futbolístico estuvimos bien, fuimos superiores. Creo que lo más justo es que el partido termine así (…) Además hay que ajustar un poco más el VAR para sea más justo. Vimos que claramente fue penal el de Valencia sobre Puch”.