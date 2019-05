Ayudante de Miguel Russo y opción de regresar a la 'U': "Desde que nos fuimos hemos querido volver"

Juan Catalán

22.05.2019

Universidad de Chile se encontraría buscando entrenador para reemplazar al cuestionado Alfredo Arias, quien sigue sin ganar un solo partido desde que firmó en los azules.

Y en esa búsqueda, aparece el nombre de Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que en el lejano 1996 dirigió al elenco colegial, consiguiendo llegar a semifinales de la Copa Libertadores.

Bajo ese contexto, Hugo Gottardi, ayudante técnico del trasandino, no ocultó el interés que existe en nuevamente trabajar en un equipo como la "U".

"Siempre nos gustaría volver a la 'U'. Recuerdo el día que tivimos que dejar ese club; fue por el cáncer que sufría el suegro de Miguel. Estábamos cómodos en Chile y la 'U' nos habría ofrecido renovarnos el contrato, pero Russo debió volver a Argentina por ese motivo y nosotros lo seguimos. Desde el día en que nos fuimos hemos querido volver", señaló el brazo derecho del DT en diálogo con El Mercurio.

¿Volverá Russo a dirigir a la 'U'? (Foto: AFP).

De todas formas, y pese a que les seduce la opción, Gottardi señaló, consultado sobre si han sido contactados por Azul Azul que "a mí, al menos, no. No sé si a Miguel Ángel. Habría que preguntárselo a él. Sí recuerdo que en años anteriores nos llamaron de la 'U'. Cuando mostraron más interés fue en el año 2002, pero estábamos dirigiendo a Morelia, en México. Las veces que la 'U' ha buscado técnico, nosotros hemos estado ocupados; y cuando estábamos disponibles, la cabina de la 'U' está ocupada. Ojalá que se pueda dar. Sería bonito".

Finalmente, y sobre el mal presente actual de los azules, que apenas han ganado un partido en 13 fechas, lo que los tiene en puestos de descenso, Gottardi sentenció que "es dolorosa la actualidad de la 'U'. No me gusta verla tan abajo, pero el fútbol es así: a veces estás arriba y otras abajo... Sé que saldrán adelante por lo grande que es el club".

