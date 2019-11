Barras se oponen en redes sociales a regreso del fútbol el próximo fin de semana

24Horas.cl Tvn

08.11.2019

Este jueves la ANFP confirmó la reprogramación de la undécima fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, estimando la reanudación de los partidos para el viernes 15 de noviembre.

La medida no cayó bien dentro de las principales barras del país, las que se expresaron vía redes sociales en contra de la vuelta al fútbol mientras no se den soluciones definitivas a las demandas sociales que han generado numerosas protestas en las últimas tres semanas.

A través de un comunicado emitido en su cuenta de Facebook, la Garra Blanca hizo un llamado a boicotear la fecha y no asistir al estadio, señalando que "en el contexto que estamos viviendo como país, el fútbol pasó a un segundo plano, porque estamos luchando por cosas mayores".

En tanto, Los de Abajo, un día antes del anuncio de la ANFP, había publicado un texto mostrándose en contra del regreso del fútbol chileno, en el marco social de las últimas semanas.

"El campeonato local no debe reanudarse este fin de semana, ni tampoco puede retornar el juego mientras no se haya concretado un compromiso político que satisfaga las justas demandas del pueblo", reza una parte del texto.

Cabe señalar que las barras de otros equipos como Everton y Santiago Wanderers también se han mostrado dispuestos a evitar que se disputen partidos en las fechas estipuladas por la ANFP, ente que, por su parte, aseveró que la realización de los partidos dependerá de si están dadas las condiciones en las respectivas ciudades.

"Los del Cerro", barra del cuadro ruletero, aseveraron en su publicación que rechazan que se vuelva a jugar en las actuales condiciones y que, "mientras las demandas sociales no sean resueltas como corresponde, somos materia dispuesta para boicotear cualquier partido de fútbol profesional a jugarse en Sausalito".

"Los Panzers", por su parte, aseveraron que "no dejaremos que ni un jugador toque la cancha, que no se juegue ningún partido en Playa Ancha y así dejar en claro que con la clase trabajadora no se juega, despertamos y no pararemos".