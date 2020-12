Barticciotto contra jugadores de Colo Colo que buscan renovar por todo 2021: "El que exija eso es un caradura"

24horas tvn

09.12.2020

Colo Colo sigue sumergido en un mar de problemas. Y es que a los malos resultados, como la nueva derrota ante Deportes La Serena que lo dejó más colista que nunca en el Campeonato Nacional, también se suma el fin de contrato de varios de sus jugadores más importantes el próximo 31 de diciembre, cuando aún restará temporada por disputar.

El mayor conflicto en ese tema sería que la dirigencia de Blanco y Negro les habría ofrecido extender por un mes más para culminar la competición. Sin embargo, los jugadores estarían exigiendo firmar por todo 2021.

Esto no cayó nada de bien en uno de los ídolos del club: Marcelo Barticciotto, quien los criticó con dureza: "El jugador que exige ahora que le hagan contrato en esta situación por todo el 2021 es un caradura", declaró en ESPN Radio.

"EL JUGADOR QUE EXIGE QUE LE HAGAN CONTRATO EL 2021, EN ESTA SITUACIÓN COMO ESTÁ COLO COLO, ES UN CARA DURA" #ESPNRadioChile @marcelobarti y la situación de algunos jugadores del equipo albo que esperan conversar con Blanco y Negro por la extensión de sus contratos. pic.twitter.com/IqGzGHOjxC — ESPN Chile (@ESPNChile) December 9, 2020

Respecto a presente del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros, el ex jugador dijo que "el equipo no asoma, no mejora y hoy perdió un partido vital para poder de última salir un poco del fondo, respirar o alcanzar al penúltimo. Ahora es todo más cuesta arriba".

"Colo Colo no gana, no suma puntos. Algunos suman de a poco, pero por lo menos un punto te ayuda a alejarte del que no suma, que hoy es Colo Colo. Lo que le ha pasado a Coquimbo, Wanderers, Iquique. Va quedando atrás. Ahora queda a cinco de O’Higgins, a seis de Serena. Ya no es un partido, son casi dos. Y cada vez quedan menos fechas, el tema es preocupante".



Revisa acá el fixture de Colo Colo para las siguientes 12 fechas:

Fecha 23: Unión Española vs Colo Colo en el Estadio Santa Laura (Sábado 12 de diciembre a las 18:00)

Fecha 24: Colo Colo vs Coquimbo Unido en el Estadio Monumental (No definido)

Fecha 25: Universidad Católica vs Colo Colo en el Estadio San Carlos de Apoquindo (Sábado 19 de diciembre a las 18:00)

Fecha 26: Colo Colo vs Unión La Calera en el Estadio Monumental (Sábado 26 de diciembre a las 18:00)

Fecha 27: Deportes Antofagasta vs Colo Colo en el Estadio Calvo y Bascuñán (No definido)

Fecha 28: Santiago Wanderers vs Colo Colo en el Estadio Elías Figueroa Branders (No definido)

Fecha 29 Colo Colo vs Everton en el Estadio Monumental (No definido)

Fecha 30: U. de Concepción vs Colo Colo en el Estadio Ester Roa Rebolledo (No definido)

Fecha 31: Colo Colo vs U. de Chile en el Estadio Monumental

Fecha 32: Deportes Iquique vs Colo Colo en el Estadio Tierra de Campeones

Fecha 33: Colo Colo vs Cobresal en el Estadio Monumental (No definido)

Fecha 34: O'Higgins vs Colo Colo en el Estadio El Teniente (No definido)