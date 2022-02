Beausejour reveló el gran dolor detrás de la pelea con Pinilla y qué pasó con su relación con Borghi tras el "Bautizazo"

24horas tvn

14.02.2022

Tras 20 años de carrera, Jean Beausejour decidió ponerle fin a su carrera profesional y colgar los botines definitivamente. "No tenía pensado retirarme del fútbol. Si había algo que podía cambiar eso era el tema familia. Con todo lo que me había pasado en el último año, de estar distanciados con mi familia, era difícil que volviera a Coquimbo", señaló en diálogo con LUN.

"Eso me llevó a la decisión de parar. Ya no hay vuelta atrás", agregó.

En dicha conversación el bicampeón de América repasó su trayectoria, destacando su regreso a Universidad de Chile. En ese contexto es que recordó su polémica pelea con Mauricio Pinilla en pleno superclásico con Colo Colo, donde reveló su mayor dolor.

"Hubo momentos muy malos en 2019, cuando peleamos el descenso. Aún en los momentos más malos, nunca dejé de valorar el lugar en que estaba y lo que luché para llegar ahí. Obvio que me hubiese gustado participar en un proceso más exitoso, pero es lo que me tocó. Si me dijeran "vas a ir a la U, vas a ganar un campeonato, vas a pelear el descenso y tendrás episodios desagradables", iría a ojos cerrados. Lo que más me dolió el día del episodio con el Pini fue no ganar el clásico", reveló.

Respecto a su relación de ese entonces con Pinilla, "Bose" contó que "previo a lo que pasó, con el Pini había un grado de amistad familiar potente. Fuimos compañeros en la U cuatro años, iba a su casa, conocía a su familia".

Sin embargo, "con el episodio del clásico fue más difícil, pero hay afecto y cariño. Con el tiempo, hemos ido retomando nuestra relación".

El "Bautizazo" en la Roja

Beausejour disputó 109 partidos con la Selección Chilena, ganó dos Copa América y es el único futbolista nacional que ha anotado dos goles en mundiales seguidos. No obstante, también tuvo momentos polémicos fuera de la cancha, como lo fue el conocido "Bautizazo".

"El primero que me equivoqué fui yo", respondió categóricamente.

"Yo estuve mal en llegar tomado y 40 minutos tarde a la concentración. Pero no estaba borracho. Fue una fiesta con familia. Después se distorsionaron ciertas situaciones, pero en ningún caso quiero justificar el acto de indisciplina que cometí. Si vuelvo todo atrás, sería mucho más enérgico en asumir la responsabilidad. No hubiese hecho la conferencia de prensa y ya está. Aprendí y saqué experiencia que me servirá cuando me toque estar del otro lado, como técnico", complementó.

Incluso fue consultado por qué fue lo que consumió durante la polémica celebración: "Parece que en esa época tomaba vodka".

"Ahora trato de evitar el destilado porque los niños se levantan temprano", añadió.

Respecto a su relación con Claudio Borghi, técnico que castigó a los involucrados en el acto de indisciplina, el zurdo reconoció que "con Claudio tenía una buena relación, sin ser cercano, pero con lo que pasó se dañó claramente esa relación. Después del castigo, y hay que dejar en claro que me castigaron, por lo que tengo saldada mi deuda con la sociedad, me llamó a la Selección. Pero claramente hay algo que se dañó y no tuve la oportunidad de conversar".