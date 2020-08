Beto Acosta recuerda en Zoom la campaña del 97': "Yo me ponía la camiseta de Católica y quería ganar todo el tiempo"

30.08.2020

El capítulo de este domingo de "Zoom: grandes momentos del deporte" tuvo como invitado a Alberto Acosta, el exgoleador de Universidad Católica que hasta hoy es recordado como uno de los más grandes ídolos del club.

Desde Buenos Aires, el futbolista hizo memoria sobre la campaña de 1997, aquella en que la Católica se hizo con el título que les había sido esquivo por una década.

Acosta recordó los años previos al gran triunfo: "El gran equipo del '94 y del '95 no pudo lograr el título y esa era nuestra bronca (...) Cargaba con una mochila importante, y esa era ganar el campeonato sea como sea, para tapar un poco lo que se había hecho en años anteriores", relató.

El programa también recordó la "dupla letal" que Acosta formó junto a su coterráneo Néstor Gorosito, quienes llegaron juntos a Chile con bombos y platillos a formar parte del club de San Carlos.

"Gracias a la camada de extranjeros que había, en la Católica aprendían a poner el corazón en la cancha, a mí me gustaba eso, a algunos no les gustaban mis actitudes, de andar enojado, de pelar con todo el mundo, pero yo me ponía la camiseta de Católica y quería ganar todo el tiempo", expresó el ídolo.

El triunfo de 1997

Después de 10 años sin títulos, Beto Acosta estaba decidido a transformar a la Católica en campeón. Junto a su compañero David Bisconti se encargaron de llenar entusiasmo al torneo, en el que Acosta marcó 10 goles.

Hasta hoy, recuerda su gol a Colo Colo en el Torneo de Apertura: "En todo momento teníamos la tranquilidad de que ese partido no se nos escapaba".

También se refirió a la expulsión de Ricardo Lunari en la final de ese torneo, tras sacarse la camiseta para celebrar el gol. "Fue la primera vez que vi a un jugador contento porque lo expulsan... Gracias a Dios cumplimos con lo que buscábamos tanto tiempo". Diez años de frustraciones se acababan con el triunfo.

Dentro de la entrevista, Acosta también recordó la muerte de su compañero Raimundo Tupper. "Al ganar, lo primero que se me pasó por la cabeza fue Mumito", afirmó. "Por eso digo y hasta el día de hoy se le sigue recordando con muchísimo cariño, y lo voy a seguir diciendo mientras viva. Siempre voy a seguir 'insultando', siempre y preguntándome por qué hizo eso, y me quedo con la gran sonrisa que tenía que irradiaba en el vestuario, por eso es algo muy especial".

Cerca del final del programa, Beto recibió un cariñoso saludo de su compañero Bisconti, y reveló la promesa que habían hecho juntos al llegar al club: hacer una manda de ir caminando hasta el Cerro San Cristóbal si es que resultaban campeones. "Fue muy lindo lo de la promesa, yo le digo a David que tenemos que hacer una promesa si es que salimos campeones, vamos a ir al cerro, y llevaremos las camisetas. Fue muy, muy lejos". Así, al día siguiente de haber logrado el triunfo, caminaron desde La Dehesa hasta la Virgen del cerro y así pagar su manda.

Para finalizar, Pedro Carcuro le dio a Beto Acosta el importante desafío de elegir sus mejores goles en su historia con Católica. Su ranking estuvo encabezado por uno realizado en un clásico contra la U. "Es uno de los goles más lindos de mi carrera, un gol que yo soñaba, a lo Pelé", señaló.

Acosta se despidió de la entrevista con palabras de cariño y respeto para Pedro Carcuro y el pueblo chileno: "Estoy muy emocionado por poder hablar en este Zoom, es una emoción muy linda que me regalan ustedes de poder charlar (...) Un gran abrazo y lo respeto muchísimo, es un gran profesional. Un gran abrazo a toda la gente de Chile".

Además, el episodio de hoy recordó el fatal accidente en que el piloto Sergio Santander perdió la vida. Su madre conversó con el programa, homenajeando a su hijo y recordando sus mejores carreras.