Brian Fernández: "Colo Colo sabe que es uno de los clubes donde quisiera estar"

23.12.2019

Horas después de que Colo Colo presentara en el Estadio Monumental a Matías Fernández como flamante refuerzo, en redes sociales los hinchas albos se unían para presionar por el próximo fichaje: Brian Fernández.

El delantero argentino ilusionó a los hinchas en un primer momento luego de un "recado" en redes sociales (ver nota) y ahora, en diálogo con DaleAlbo, reiteró sus deseos de llegar a Colo Colo.

"No he firmado en ningún lado todavía, aunque tengo muchas opciones con buenos contratos. Colo Colo es mi intención pero no me ha llamado", reconoció.

Fernández reconoce que anteriormente ya tuvo acercamientos para fichar por los albos, sin embargo por diversos motivos no se pudo llegar a un acuerdo.

"Ellos (Colo Colo) saben que es uno de los clubes donde quisiera estar. Me encantaría estar con ellos, de compartir un torneo. Pero bueno, hay que esperar, tengo vacaciones hasta el 18 de enero, tengo opciones y estoy tranquilo", concluyó.