Brian Fernández y el posible interés de Colo Colo: "Es algo que siempre quise y más ahora"

28.01.2019

Colo Colo sigue en búsqueda de refuerzos y uno de los nombres que se ha especulado como posible fichaje, es del argentino Brian Fernández, delantero que brilló en Chile con la camiseta de Unión La Calera y que actualmente se encuentra en Necaxa de México.

En diálogo con CDF.cl, Fernández reiteró sus ganas de fichar por los albos, asegurando: "Obvio que me gustaría ir a Colo Colo, es algo que siempre quise y más ahora que se abrió un cupo de extranjero".

"Si se da la opción de Colo Colo, bienvenido sea, estaré esperando", agregó, resaltando eso sí que por ahora está enfocado en su actual club, Necaxa.

Colo Colo no intentará el fichaje de Eduard Bello

En el momento que Colo Colo liberó un cupo de extranjero tras la partida del argentino Damián Pérez, casi de forma inmediata surgió el nombre de Eduard Bello como posible refuerzo albo.

Sin embargo, el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez descartó tal opción tras revelar que el propio gerente deportivo de Colo Colo les expresó que no existe interés por fichar al delantero venezolano.

"No hay nada de Colo Colo. Llamé personalmente a Marcelo Espina porque tengo una buena relación y me dijo que no hay interés, no hay una oferta ni siquiera un llamado por el jugador", aseguró en diálogo con Radio Agricultura.

Respecto a la posibilidad de emigrar de Bello, el timonel del cuadro nortino reconoció: "Sabemos el nivel que tiene y que no lo podemos retener mucho tiempo. Tiene contrato por cuatro años, por lo que ahora lo queremos disfrutar".